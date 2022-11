Gli assistiti del dottor De Santi presi in carico dal sostituto fino al 19 dicembre

Gli assistiti del dottor Fulvio De Santi, scomparso nei giorni scorsi, sono stati presi in carico automaticamente dal sostituto Marco Bernardi fino al 19 dicembre

Nell’ambito territoriale di Livorno gli assistiti del dottor Fulvio De Santi, scomparso nei giorni scorsi, sono stati presi in carico automaticamente dal sostituto Marco Bernardi fino al 19 dicembre. Per loro ci sarà quindi la necessità di effettuare una nuova scelta del medico. L’Azienda USL Toscana nord ovest, con l’occasione, esprime le proprie condoglianze alla famiglia. Si ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– App Toscana Salute di Regione Toscana;

– richiesta con form on-line all’indirizzo https://form.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=cambio-medico

– Totem PuntoSI

– sul sito Open Toscana

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.

