Grande partecipazione ai due eventi formativi di Ostetricia e Ginecologia

Alcuni momenti dei due eventi dell’11 novembre a Pisa

Il primo evento era intitolato “Il nuovo PDTA GAR/GARA”, il secondo “Verso il PDTA Gravidanze a rischio: le patologie ematologiche in gravidanza”. Entrambi si sono svolti sabato 11 novembre all’Hotel Galilei di Pisa

Grande partecipazione ai due importanti eventi formativi del settore Ostetricia e Ginecologia dell’Asl Toscana nord ovest entrambi inseriti nel piano formativo aziendale (PAF) che si sono svolti sabato 11 novembre all’Hotel Galilei di Pisa. L’obiettivo delle iniziative era quello di presentare il documento PDTA GAR/GARA ai professionisti coinvolti nei vari setting di lavoro ospedalieri e territoriali. Il primo evento era intitolato “Il nuovo PDTA GAR/GARA”, il secondo “Verso il PDTA Gravidanze a rischio: le patologie ematologiche in gravidanza”. I PDTA sono percorsi diagnostici terapeutici assistenziali che rappresentano uno strumento di gestione clinica, con l’obiettivo di definire il migliore processo assistenziale. Il responsabile scientifico della giornata era il direttore della struttura di Ostetricia e ginecologia di Massa Carrara Roberto Marrai. Il comitato scientifico era composto da Giulia Fantoni, Gemma Picciarelli, Barbara Quirici, Maria Chiara Dell’Amico. L’animatrice di formazione e segretaria organizzativa era Giovanna Casilla. Oltre a Marrai e ai rappresentanti del comitato scientifico, sono intervenuti vari professionisti dell’Azienda sanitaria, tra cui: Luigi Gagliardi, direttore del dipartimento materno infantile; Enrico Capochiani, direttore Ematologia per i territori di Livorno, Cecina, Piombino, Pontedera, Volterra, Isola d’Elba; Federico Simonetti, direttore Ematologia per Versilia, Massa Carrara, Lunigiana, Lucca, Valle del Serchio. I due eventi sono stati moderati da Alessia Praticò, medico dello Staff della direzione aziendale.

