Grande partecipazione all’iniziativa Il consultorio non va in vacanza

Sono state decine le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa “Il consultorio non va in vacanza” organizzata dal personale del Consultorio Giovani di Livorno stabilimento balneare “Bagni Fiume” con l’obiettivo di far conoscere i servizi dedicati ai ragazzi e alle ragazze nella fascia di età 13-25 anni. L’evento, realizzato in un contesto informale e accogliente, ha previsto momenti di gioco e interazione attraverso un quiz tematico, volto a stimolare la partecipazione e a favorire la diffusione di informazioni sui servizi consultoriali. L’attività è stata condotta con il supporto dell’animazione “Smile Wave” dello stabilimento e ha registrato una significativa partecipazione da parte del pubblico giovanile. Al termine del momento ludico, l’équipe del Consultorio Giovani è rimasta a disposizione per fornire approfondimenti e materiali informativi, promuovendo uno spazio di ascolto, dialogo e orientamento su tematiche legate alla salute, alla sessualità, alle relazioni e al benessere psicofisico degli adolescenti e dei giovani adulti. L’iniziativa ha riscosso apprezzamento e coinvolgimento, confermando l’efficacia dell’approccio di prossimità per raggiungere i giovani nei luoghi da loro frequentati, rafforzando il legame tra servizi sanitari e territorio.

Si ricorda che i Consultori Giovani sono spazi dedicati, accessibili in modo libero e gratuito, senza necessità di prescrizione medica, anche per i minori di 18 anni non accompagnati. I servizi sono offerti in orari e giornate dedicati, in un ambiente riservato e accogliente, per rispondere in maniera adeguata e professionale ai bisogni emergenti della fascia d’età 13-25 anni. Un sentito ringraziamento va allo stabilimento balneare “Bagni Fiume” per l’ospitalità e a tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa. All’iniziativa hanno partecipato Eleonora Penco (Ostetrica), Chiara Cervino (Ostetrica), Marzia Chellini (Responsabile ostetriche area livornese), Letizia Cardinali (Ginecologa) e Federica Pracchia (Infermiera Educazione e Promozione della Salute). L’Azienda USL Toscana nord ovest conferma il proprio impegno nel garantire servizi di prevenzione, ascolto e supporto rivolti alle nuove generazioni, anche nel periodo estivo, attraverso azioni di sensibilizzazione e promozione del benessere nei luoghi del quotidiano.

