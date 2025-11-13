Grande partecipazione all’Open Day Menopausa

Da sinistra: Elena Bacci, Fulvia Chichizzola, Giulia Benanti, Roberta Bragaglia, Eleonora Penco e Mara Guarnotta.

L’evento ha visto la presenza di numerose partecipanti che hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di confrontarsi in modo diretto con le professioniste del consultorio. Ecco i prossimi appuntamenti dedicati alla salute femminile

Ottima partecipazione e grande interesse per l’iniziativa “Open Day Menopausa” che si è svolta al Consultorio Sud di via del Mare. L’evento, organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest nell’ambito delle attività dedicate alla salute della donna in continuità con la Giornata mondiale della menopausa, ha visto la presenza di numerose partecipanti che hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di confrontarsi in modo diretto con le professioniste del consultorio.

Durante il pomeriggio, la psicologa, la ginecologa, la nutrizionista e l’ostetrica hanno offerto colloqui informativi individuali e risposto alle molte domande e curiosità sulle diverse fasi della menopausa, proponendo anche suggerimenti pratici per affrontarla con consapevolezza e serenità. Il clima di dialogo e partecipazione ha confermato l’importanza di creare spazi di ascolto e informazione dedicati alle donne in questa fase della vita. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con due nuovi appuntamenti gratuiti: lunedì 17 novembre l’incontro con la nutrizionista sarà dedicato a metabolismo, alimentazione e stili di vita, mentre lunedì 24 novembre l’ostetrica approfondirà il tema della salute del pavimento pelvico. Per partecipare è necessario prenotarsi via email all’indirizzo [email protected] o telefonando al numero 0586 223186 (dal lunedì al giovedì, ore 12:30–13:30).

Il ciclo di iniziative si concluderà sabato 29 novembre con la passeggiata “Menopausa: camminiamo insieme!”, un momento di benessere e condivisione aperto a tutte le donne, con ritrovo alla Terrazza Mascagni alle ore 11.30. Non è necessaria la prenotazione: basteranno scarpe comode, abbigliamento adeguato e la voglia di camminare insieme.

