“Grazie a nome nostro e di mamma. Il vostro è un grande lavoro”

Ringraziamo Francesca e Michela per la disponibilità

Lettera di ringraziamento delle sorelle Santini, Francesca e Michela, per il 2° Padiglione 3° piano e il triage del pronto soccorso

A nome nostro e di nostra madre Laura Cocchini desideriamo ringraziare tutto il personale, medici e infermieri, del Triage del pronto soccorso dell’ospedale di Livorno insieme al 2° Padiglione 3° piano per il lavoro che svolgono giorno e notte con cura e grande impegno in reparti complicati. In particolar modo ringraziamo il dottor Lorenzo Luschi che ha preso in carico nostra madre per la sua professionalità, disponibilità e gentilezza. Il vostro è un grande lavoro! Grazie.

Francesca e Michela Santini

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