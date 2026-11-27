“Grazie per aver reso più sereni i giorni difficili della nostra Giulia”

Ringraziamo Giampiero, Claudia e la piccola Giulia per la disponibilità

"Siete una sicurezza enorme per chi vive in questa città". Il ringraziamento di Giampiero e Claudia al personale del reparto di Pediatria e un pensiero speciale ai clown di corsia e ai cani da salvataggio

A volte ci si accorge davvero del valore di un servizio solo quando se ne ha bisogno, ed è allora che emerge tutta la forza di chi lavora con passione. Vorremmo ringraziare di cuore tutto il team del reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti per la cura, la dolcezza e la grande professionalità dimostrate nei confronti della nostra piccola Giulia in un momento particolarmente difficile. Un grazie speciale va al dott. Carli e agli altri medici, a Francesca, Manuela, Anna e le infermiere tutte, al personale addetto alle pulizie (Edi, grazie per quel salvifico caffè all’alba!). Grazie alla Theodora Onlus e a chi sceglie di indossare un naso da clown per strappare un sorriso a chi sta soffrendo, il palloncino e’ tornato a casa con noi! Grazie alla Scuola Italiana Cani da Salvataggio che ha allietato il pomeriggio dei nostri bimbi con le festanti code di Sally, Teresa, Pablo, Annie e Frida: Giulia si è divertita tantissimo! Infine un plauso al primario dott. Danieli per l’umanità e l’empatia espresse nei nostri confronti e per l’ottima organizzazione del reparto. Sapere di poter contare su persone così attente e preparate è una sicurezza enorme per chi vive in questa città. Grazie per quello che fate ogni giorno per i più piccini e per le loro famiglie.

Giampiero, Claudia (e Giulia!)

Condividi:

Riproduzione riservata ©