“Grazie per esservi fidati di me”

Il medico di famiglia Paolo Nencini dal 1 gennaio 2026, lo stesso giorno del suo 69esimo compleanno, sarà in pensione e questo è il suo saluto

Il medico di famiglia Paolo Nencini va in pensione e questo è il suo saluto. Ringraziamo il dottor Nencini per la disponibilità: “Il primo gennaio 2026 andrò in pensione, lo stesso giorno del mio 69esimo compleanno. In questi anni di carriera medica, iniziata nel 1986, ho avuto esperienze nella guardia turistica, guardia medica, 118, medicina fiscale e medicina generale, alla quale ho dedicato buona parte della mia vita. In quest’ultima sfera della sanità ho progressivamente assistito all’avvento della burocrazia, che ha trasformato il medico dalla persona deputata a curare, a quella che deve limitarsi a far sedere il paziente e “scrivere la tanto bramata ricetta”. Troppo per un medico vecchio stampo che ha piacere a far spogliare il paziente per auscultarlo, così non mi piace più. Forse il più grande successo professionale me lo stanno regalando proprio ora i pazienti, che in quest’ultimo periodo mi salutano con le lacrime agli occhi. Per questo il pensiero finale di queste righe non può che essere dedicato ai miei pazienti che in questi anni si sono fidati ed affidati a me. Chi mi cerca potrà trovarmi nei boschi a caccia, a far funghi o sul mare a spingere la carrozzina della mia nipotina. Ciao a tutti e grazie di questi anni”.

