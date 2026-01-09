“Grazie per la vostra professionalità e umanità”

Il primario dottor Spartaco Sani

Lettera di ringraziamento a tutto il reparto di Malattie Infettive guidato dal primario Sani "per le professionali, instancabili ed amorevoli cure al nostro caro. Siete stati super"

Grazie tante e complimenti a tutto il personale di Malattie Infettive: una vera eccellenza di professionalità ed umanità! Un grande ringraziamento, sentito e speciale, a tutto il Reparto guidato dal primario prof. Spartaco Sani; ai dottori e dottoresse Enrico Tagliaferri, Chiara Martinelli, Silvia Fabiani; a tutto lo staff medico, infermieristico e Oss. Scusate se non conosciamo tutti i nominativi ma volevamo dirvi che siete stati super per le professionali, instancabili ed amorevoli cure sempre prestate al nostro amato Mauro. Tantissima stima e riconoscenza, siete dei professionisti eccezionali. Grazie per tutto quello che avete fatto e che fate!

Alice

