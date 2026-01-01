Greta è la prima nata del 2026 e Gregorio l’ultimo nato del 2025

Ringraziamo mamma Carmela e papà Giuseppe, mamma Asia e papà Gabriele. Congratulazioni ai genitori

Diamo il benvenuto a Greta 🩷 la prima livornese nata del 2026 e Gregorio 💙 ultimo nato del 2025. Greta, 3090 grammi (prima foto), è nata alle 11.53 di oggi e Gregorio, 3310 grammi (seconda foto), alle 21.51 di ieri. Ringraziamo mamma Carmela e papà Giuseppe, mamma Asia e papà Gabriele. Congratulazioni ai genitori. Presenti nella prima foto le ostetriche Lanzoni, Cirillo, Leonardi, l’ostetrico Dini, il pediatra Petracchi, le ginecologhe Daino e Falchi, le oss Casoli e Benedetti

Condividi:

Riproduzione riservata ©