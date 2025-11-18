“Ho interpretato il mio ruolo così come l’ho sempre sognato”

"Ho avvertito tanta stima e fiducia verso la mia persona da parte dei pazienti, ma anche da parte di tutti gli operatori sanitari". Il medico di famiglia Gerardo Luigi Tiso tra qualche giorno sarà in pensione e questo è il suo saluto

Tra qualche giorno andrà in pensione il medico di famiglia Gerardo Luigi Tiso. Dopo anni di servizio, il 24 novembre sarà il suo ultimo giorno di attività in convenzione con l’Usl Toscana nord ovest e questo è il suo saluto carico di umanità e gratitudine: “Come medico di medicina generale ho avvertito tanta stima e fiducia verso la mia persona da parte dei pazienti, ma anche da parte di tutti gli operatori sanitari che ho avvicinato. Penso di aver interpretato il mio ruolo così come l’ho sempre sognato: restare umano, esprimendo vicinanza. Chiedo perdono per le volte che non ci sono riuscito. Finisce ora il mio ruolo, ma continua il mio compito di cura”. Parole che sintetizzano un’intera carriera improntata all’ascolto, alla professionalità e alla sensibilità. Dal 25 novembre gli assistiti del dottor Tiso dovranno effettuare una nuova scelta del medico di base.

