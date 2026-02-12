I bagnini Pablo, Annie e Teresa a Pediatria

I cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio – sezione Forte dei Marmi sono tornati a Livorno per portare momenti di leggerezza e serenità ai piccoli pazienti della Pediatria. La presenza di Pablo, Annie e Teresa ha regalato sorrisi, carezze e attimi di spensieratezza e non ha coinvolto soltanto i bambini, ma anche i genitori che hanno accolto con entusiasmo e gratitudine questa esperienza così speciale. Gli organizzatori del progetto Un tuffo in corsia: “Un sentito ringraziamento va al personale sanitario, che con grazia e amorevolezza ci accoglie ogni volta e rende possibili queste piccole, preziose scorribande in reparto”.

