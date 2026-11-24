I cani-bagnino Sally, Teresa, Pablo, Annie e Frida in Pediatria

Danieli e Dati: "Iniziative come questa contribuiscono ad alleviare il disagio e a promuovere il benessere emotivo, relazionale e sociale dei nostri piccoli degenti"

Sally, Teresa, Pablo, Annie e Frida sono stati i protagonisti della nuova visita del progetto “I cani-bagnino fanno un tuffo in corsia”, realizzato dalla Pediatria dell’ospedale di Livorno in collaborazione con la Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) Toscana. Un’iniziativa, si legge in un comunicato della Usl Toscana nord ovest, che prosegue nel segno dell’umanizzazione delle cure e dell’attenzione al benessere dei piccoli pazienti ricoverati. Ad accompagnare i cinque cani era presente anche Salvo Gennaro, responsabile della SICS Toscana, insieme ai collaboratori della Scuola che partecipano al progetto. “Con queste visite – spiega Roberto Danieli, direttore della Pediatria di Livorno intervenuto assieme alla dottoressa Eleonora Dati – vogliamo regalare ai nostri piccoli pazienti momenti di serenità e spensieratezza, coinvolgendo anche le famiglie e gli operatori sanitari. La presenza dei cani in reparto è sempre accolta con grande entusiasmo e rappresenta un’occasione per rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e familiare. Il ricovero, soprattutto per un bambino, può essere un’esperienza difficile, perché significa affrontare la malattia lontano da casa e in un contesto spesso sconosciuto. Iniziative come questa contribuiscono ad alleviare il disagio e a promuovere il benessere emotivo, relazionale e sociale dei nostri piccoli degenti, affiancando il percorso di cura”. I cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio sono preparati per le attività di salvaguardia e salvataggio in acqua e su macerie e partecipano anche a progetti di carattere sociale, in collaborazione con strutture sanitarie, associazioni e realtà scolastiche. Gli animali coinvolti sono sottoposti ai controlli veterinari e a una specifica preparazione che consente loro di partecipare in sicurezza alle attività con i bambini. Il progetto, già premiato nel febbraio 2025 con la medaglia al valore cinofilo, conferma così il proprio valore nell’ambito delle iniziative promosse dalla Pediatria livornese per umanizzare l’assistenza e migliorare la qualità della permanenza in ospedale dei bambini e delle loro famiglie.

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