I carabinieri in visita a Pediatria

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, guidati dal Colonnello Dario Mineo, hanno fatto visita al Reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno per portare doni e auguri natalizi ai piccoli degenti e alle loro famiglie. L’iniziativa, ormai tradizione, si è svolta in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest e il presidio ospedaliero. A riceverli, il primario del reparto, Roberto Danieli, insieme alla dottoressa Michela Scarpaci della direzione ospedaliera, al personale medico e a una rappresentanza del personale scolastico attivo nel reparto. L’incontro è avvenuto in un clima festoso e di grande cordialità. Danieli ha sottolineato il valore della presenza dell’Arma e il legame speciale che i bambini sentono verso i Carabinieri. Mineo ha ribadito l’impegno a proseguire questa tradizione, ricordando l’importanza di pensare ai bambini, soprattutto quelli che affrontano momenti difficili.

