I carabinieri in visita a Pediatria
A riceverli, il primario del reparto, Roberto Danieli, insieme alla dottoressa Michela Scarpaci della direzione ospedaliera, al personale medico e a una rappresentanza del personale scolastico attivo nel reparto
I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, guidati dal Colonnello Dario Mineo, hanno fatto visita al Reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno per portare doni e auguri natalizi ai piccoli degenti e alle loro famiglie. L’iniziativa, ormai tradizione, si è svolta in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest e il presidio ospedaliero. A riceverli, il primario del reparto, Roberto Danieli, insieme alla dottoressa Michela Scarpaci della direzione ospedaliera, al personale medico e a una rappresentanza del personale scolastico attivo nel reparto. L’incontro è avvenuto in un clima festoso e di grande cordialità. Danieli ha sottolineato il valore della presenza dell’Arma e il legame speciale che i bambini sentono verso i Carabinieri. Mineo ha ribadito l’impegno a proseguire questa tradizione, ricordando l’importanza di pensare ai bambini, soprattutto quelli che affrontano momenti difficili.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.