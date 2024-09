(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

I massimi esperti in neurochirurgia si riuniscono a Livorno

Nella sala conferenze di Palazzo Pancaldi, il 4 ottobre, si svolgerà il seminario di formazione “Neurochirurgia oncologica: approcci chirurgici al basicranio anteriore e nuove terapie per la cura delle neoplasie gliali”. Il primario Santonocito: "Il reparto livornese è da tempo divenuto centro di riferimento a livello nazionale molto attrattivo per il trattamento in ambito neurochirurgico della patologia oncologica ad alta complessità"

Si terrà venerdì 4 ottobre nella sala conferenze di Palazzo Pancaldi (Viale Italia, 56) il seminario dal titolo “Neurochirurgia oncologica: approcci chirurgici al basicranio anteriore e nuove terapie per la cura delle neoplasie gliali”. L’evento di formazione di educazione continua in medicina è organizzato dall’Unità operativa complessa di Neurochirurgia in sinergia con l’Ufficio Formazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest. “L’evento conferma nuovamente l’attenzione che specialisti di grande spessore nazionale e internazionale – spiega il responsabile scientifico dell’evento Orazio Santonocito, direttore dell’Area Chirurgica Testa-Collo dell’Azienda USL Toscana Nord-ovest e primario del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Livorno – rivolgono al reparto livornese da tempo divenuto centro di riferimento a livello nazionale molto attrattivo per il trattamento in ambito neurochirurgico della patologia oncologica ad alta complessità. Il seminario tratterà argomenti scelti di neurochirurgia oncologica nell’ambito degli approcci chirurgici al basicranio anteriore e delle nuove terapie per la cura dei tumori del sistema nervoso centrale”. Nel corso dell’evento si confronteranno relatori e moderatori esperti della patologia a livello nazionale e internazionale per confrontarsi sugli approcci terapeutici multidisciplinari finalizzati al miglioramento della qualità delle cure per i pazienti affetti dalle neoplasie cerebrali. Da segnalare gli interventi in presenza di Sebastien Froelich (Neurochirurgie, Hôpital Lariboisière, Paris) sullo stato dell’arte degli approcci chirurgici ai meningiomi al basicranio anteriore e in remoto di Christos Davatzikos (Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, USA) sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella prognosi delle neoplasie gliali. Interverranno inoltre anche Marc Sanson (Université Sorbonne e Neurooncologie dell’Hopital Pitié Salpétrière di Parigi) e Pietro Mortini (Direttore Neurochirurgia IRCCS San Raffaele di Milano), riconosciuti esperti nel campo della cura della patologia neuro-oncologica. Per l’Azienda USL Toscana nord ovest sono previsti gli interventi da parte di, oltre al responsabile scientifico Orazio Santonocito e alla direttrice generale Maria Letizia Casani, Giacomo Allegrini (Oncologia), Rita Bagnoli (Radioterapia), Anna Luisa Di Stefano (Neurochirurgia), Gianluca Grimod (Neurochirurgia) e Marcello Mignogna (Radioterapia).

