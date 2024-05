I supereroi a Pediatria

Per la prima volta Batman, Spiderman, Ironman, Thor e Hulk in visita a Pediatria calandosi dal tetto Visita speciale quella del 1 maggio per i piccoli pazienti del reparto diretto dal dottor Roberto Danieli

Per la prima volta Batman, Spiderman, Ironman, Thor e Hulk in visita a Pediatria calandosi dal tetto. Visita speciale quella del 1 maggio per i piccoli pazienti del reparto diretto dal dottor Roberto Danieli. “Vogliamo trasmettere loro la forza dei supereroi facendoli sentire invincibili nel momento più difficile” spiegano i volontari dell’associazione SuperEroiAcrobatici – Luigi, Yuniel, Matteo, Dario, Nico, Davide e Alessio – che, ancorati con un sistema di derivazione nautica, per l’occasione si sono vestiti con i costumi degli idoli di grandi e piccini. “Per ogni bambino che incontriamo – spiega Anna Marras fondatrice dell’associazione SuperEroiAcrobatici – che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: tu sei un supereroe! Non mollare!”. Dopo essersi calati i supereroi sono andati a conoscere di persona le bambine e i bambini.

“Ci riempie di orgoglio donare un sorriso a questi ragazzi – afferma Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale della S.N.M.S Cesare Pozzo – Ets – Per la nostra Mutua esistono le persone e la tutela della loro salute e del loro benessere: il nostro impegno è quotidiano ed è rivolto ai nostri soci e alle realtà che sosteniamo”.

“Il mutualismo racchiude una grande ricchezza di cultura e di pratica – afferma Stefano Maggi, presidente della Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità – si tratta di un elemento prezioso e raro che può fare la differenza nel vivere”.

