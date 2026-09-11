Il Cerchio Verde, riparte il percorso per affrontare insieme la malattia oncologica

La psicologa Simona Ceccanti

Guidato dalla psicologa Simona Ceccanti, riparte lo spazio di ascolto e condivisione dedicato a pazienti e familiari promosso dalla Usl Toscana nord ovest e basato su un approccio basato sulla Compassion Focused Therapy. Per partecipare scrivere a: [email protected], specificando nell’oggetto "Il cerchio verde"

Nel mese di ottobre riparte a Livorno “Il Cerchio Verde”, il percorso psicologico di gruppo rivolto alle persone che stanno affrontando l’esperienza della malattia oncologica, in prima persona o come familiari. Il gruppo, promosso dalla struttura Psicologia della continuità ospedale e territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, offre uno spazio di ascolto e di elaborazione emotiva ispirato al Compassionate mind training e alla Compassion focused therapy (CFT). La diagnosi oncologica porta spesso con sé paura, incertezza e cambiamenti repentini che possono mettere alla prova il senso di identità della persona e i suoi equilibri relazionali e di vita. “Il Cerchio Verde” nasce per avvicinarsi a questa esperienza in maniera benevola e non giudicante: lavorando su emozioni difficili come rabbia, tristezza, paura e ansia, il percorso aiuta a ridurre l’autocritica e la tendenza alla colpevolizzazione, allenando – attraverso le pratiche della CFT – il coraggio e la capacità di prendersi cura di sé necessari ad affrontare le difficoltà della vita. “Di fronte alla malattia si smuovono emozioni intense (paura, rabbia, tristezza, senso di colpa, vergogna) che a volte facciamo fatica anche solo a riconoscere – spiega la dottoressa Simona Ceccanti, psicologa che conduce il gruppo di Livorno -. Nel Cerchio Verde impariamo a dare spazio e nome a questi vissuti, senza combatterli e senza giudicarli: è un percorso che aiuta ad attraversare la sofferenza invece che esserne sopraffatti. La risposta positiva delle persone che hanno partecipato alle precedenti edizioni, ci conferma quanto sia importante uno spazio in cui l’esperienza della malattia possa essere condivisa e accolta.” “Il valore di questo progetto sta nel prendersi cura non solo della malattia, ma della persona nella sua interezza – afferma la dottoressa Patrizia Fistesmaire, responsabile della struttura Psicologia della continuità ospedale e territorio -. La possibilità di riproporre, per il terzo anno consecutivo questo percorso gruppale, testimonia il nostro impegno a garantire un sostegno psicologico qualificato sul territorio”. Per accedere al percorso di gruppo in partenza ad ottobre all’ospedale di Livorno è necessario effettuare un colloquio psicologico conoscitivo preliminare che può essere prenotato scrivendo a: [email protected], specificando nell’oggetto della mail “Il cerchio verde”.

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