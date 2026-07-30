Il concerto dei The Kolors e poi il parto: una serata da ricordare per mamma Sara

Ringraziamo i genitori Fabio e Sara per la disponibilità, foto Visit Livorno/Fondazione Lem

La coppia era arrivata con la navetta e stava seguendo il concerto seduta e da una posizione lontano dalla calca. "Ringraziamo il personale della Svs e del reparto, oltre alla security. E un grazie speciale a Stash per la sensibilità"

Ci sono serate che si trasformano in ricordi indelebili. Per una livornese, Sara, 39 anni, presente ieri sera al concerto dei The Kolors in piazza del Luogo Pio, nell’ambito di Effetto Venezia, la musica ha lasciato il posto a un’emozione ancora più grande: la nascita di un bambino, Diego. Durante il live, la donna ha avuto bisogno dell’assistenza dei volontari della Svs. Accortosi di quanto stava accadendo tra il pubblico, Stash ha interrotto per qualche minuto il concerto, chiedendo ai presenti di agevolare le operazioni di soccorso e permettendo ai sanitari di raggiungere rapidamente la spettatrice. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti necessari. La serata, però, non si è fermata lì. Circa otto ore più tardi, infatti, è arrivata la notizia più bella: quella del parto. Un epilogo felice che rende ancora più speciale una notte già destinata a rimanere impressa nella memoria di migliaia di persone. La coppia era arrivata a Effetto Venezia con la navetta alla fermata di via della Cinta Esterna e stava seguendo il concerto seduta su delle seggiole da una posizione lontano dalla calca. Fabio e Sara: “Ringraziamo il personale della Svs e del reparto, oltre alla security. E un grazie speciale a Stash per la sensibilità dimostrata”.

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