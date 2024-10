Il dottor Bachini è il nuovo responsabile della Radiologia d’Urgenza

"Sono soddisfatto e orgoglioso. Ringrazio, oltre alla mia famiglia, la direzione aziendale, il direttore del Dipartimento delle Diagnostiche, Sabino Cozza, e il direttore della Uoc Radiologia di Livorno, Michele Malventi, amico e maestro. Lavoreremo per migliorare gli standard di tutte le metodiche a disposizione, comprese l’ecografia e la radiologia tradizionale che rimangono ancora quelle più richieste"

Il dottor Rudi Bachini è stato nominato, con incarico quinquennale rinnovabile, responsabile della sezione Radiologia d’Urgenza di Livorno. Bachini è nato a Livorno nel 1969, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1998 all’Università di Pisa dove si è specializzato in Radiodiagnostica e Scienza delle Immagini nel 2002. Ha successivamente conseguito il master SIRM in direzione di Struttura Complessa di Radiologia. Dal 2002 lavora nella Radiodiagnostica di Livorno dove ha introdotto alcune nuove tecniche di Imaging per lo studio delle patologie gastrointestinali, tra le quali, da oltre 20 anni, la colonscopia virtuale. Ha messo a punto numerosi protocolli di studio per la TAC, la Risonanza Magnetica, la Radiologia tradizionale contrastografica in particolare per le malattie infiammatorie come il morbo di Crohn o per patologie neoplastiche. Dal 1999 si occupa di ecografia di secondo livello di tutti i distretti. Ha una lunga esperienza in Radiologia di Urgenza maturata dal 1998 a Pisa e dal 2002 a Livorno. È autore di lavori scientifici nazionali e internazionali. È stato docente e responsabile scientifico di numerosi eventi formativi per medici, tecnici e infermieri ed ha partecipato come relatore docente-discussant a vari convegni. Per cinque anni è stato referente della formazione per l’intero Dipartimento delle Diagnostiche. “In questo momento di grande innovazione e di rinnovamento tecnologico – ammette il nuovo responsabile Rudi Bachini – la nomina è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Per questa opportunità desidero prima di tutto ringraziare, oltre alla mia famiglia, la direzione aziendale, il direttore del Dipartimento delle Diagnostiche, Sabino Cozza, il direttore della Uoc Radiologia di Livorno, Michele Malventi, amico e maestro. Le immagini radiologiche sono ormai al centro di tutti i processi clinico-assistenziali. Consentono di completare, in maniera spesso determinante, l’inquadramento diagnostico e di definire con accuratezza e velocità la salute di un paziente, aspetto ancora più importante per chi si trovi in condizioni di urgenza. La nostra sezione sarà orientata a migliorare gli standard di tutte le metodiche a disposizione, comprese l’ecografia e la radiologia tradizionale che rimangono ancora quelle più richieste. Si tratta di un risultato raggiungibile solo attraverso una collaborazione ancora più stretta tra medici e tecnici della Radiologia di Urgenza, infermieri e Oss che ci supportano con i medici del Pronto Soccorso diretti dal dottor Luca Dallatomasina, reparto dal quale arrivano inevitabilmente la maggior parte delle richieste per la nostra tipologia di prestazioni”. “Questa nuova nomina – dice la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – rientra nel programma di consolidamento dell’offerta sanitaria dell’ospedale livornese così come l’acquisizione di strumentazioni tecnologiche di ultima generazione da destinare a vari reparti. Da tempo sosteniamo la necessità di accompagnare il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ospedale con politiche di rafforzamento dei servizi a disposizione che potranno poi trovare un’adeguata collocazione nella futura moderna sede. Auguro buon lavoro al dottor Bachini per il suo nuovo incarico nella certezza che le sue capacità potranno essere una risorsa preziosa al servizio dei tanti professionisti che lavorano ogni giorno a Livorno”.

