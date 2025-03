Il dottor Cirinei nuove direttore della Farmacia Territoriale

“Per me è il coronamento di un percorso professionale dedicato non solo alla crescita personale, ma anche alla formazione delle nuove generazioni di professionisti della salute"

Il dottor Carlo Cirinei è stato nominato direttore dell’Unità operativa complessa di Farmacia Territoriale dell’Ambito Livornese (Livorno, Cecina, Piombino ed Elba). Carlo Cirinei, 62 anni, si è laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1988 e specializzato in Farmacia Ospedaliera e Servizi Farmaceutici Territoriali nel 1997. Dal 1989 al 2000 è stato docente alla Scuola di Sanità Militare dell’Esercito in qualità di Ufficiale chimico-farmacista. Dal 1998 al 2009 è stato docente nelle materie di Legislazione e Socioeconomia Farmaceutica presso la Facoltà di Farmacia e la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università di Firenze. È autore di numerose pubblicazioni di carattere giuridico-normativo e di testi universitari di Legislazione Farmaceutica. Dal 2015 svolge attività di consulenza per il Settore Politiche del Farmaco ed Appropriatezza della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana. Dal 2000 ha svolto incarichi di alta specializzazione e incarichi direzionali nell’ambito del Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL Toscana Nordovest. È rappresentante aziendale del Sindacato Nazionale dei Farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale e dal 2000 svolge l’incarico di Vice Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno. “Vorrei ringraziare la direzione aziendale e, in particolare, la dottoressa Casani – dice il direttore Carlo Cirinei – per la nomina alla direzione della Unità Operativa Complessa di Farmaceutica Territoriale per l’ambito livornese che per me rappresenta il coronamento di un percorso professionale dedicato non solo alla crescita personale, ma anche alla formazione delle nuove generazioni di professionisti della salute, sempre con l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità nella ottimizzazione dei percorsi assistenziali di competenza farmaceutica destinati agli assistiti”. Soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice generale dell’Azienda sanitaria, Maria Letizia Casani: “La nomina del dottor Cirinei è il riconoscimento di un impegno costante e di una professionalità di altissimo livello. Sono certa che, con la sua esperienza e competenza, saprà guidare questo settore con grande dedizione e visione strategica, contribuendo in modo significativo al miglioramento dell’assistenza farmaceutica sul territorio. Confido possa assicurare un lavoro prezioso per garantire un servizio sempre più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini, in un’ottica di collaborazione con tutti i professionisti della sanità. La farmaceutica territoriale ha un ruolo centrale nella promozione dell’appropriatezza terapeutica e nello sviluppo di progetti innovativi per migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto”.

