Il dottor Di Muro nominato direttore della Medicina dello sport aziendale

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la medicina dello sport come strumento di prevenzione e inclusione"

Carmine Di Muro ha ricevuto l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa “Medicina dello sport aziendale” (Del. 670/2025). La nomina è avvenuta sulla base delle valutazioni della commissione di selezione che, tenendo conto del curriculum professionale e del colloquio, ha ritenuto il dottor Di Muro idoneo a ricoprire il ruolo. “Il conferimento dell’incarico al dottor Di Muro – dichiara la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’Azienda nel rafforzare l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari sul territorio, con particolare attenzione alla medicina dello sport, ambito strategico per la prevenzione, la promozione della salute e il benessere delle comunità. È inoltre il riconoscimento del lavoro svolto finora e della professionalità di una figura che ha saputo unire competenza clinica, visione organizzativa e capacità di fare rete. La medicina dello sport è oggi una leva fondamentale per costruire una sanità di prossimità, capace di prevenire e di promuovere stili di vita attivi. In questo senso, il ruolo della struttura complessa diventa centrale nella pianificazione delle politiche aziendali per la salute”. “Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la medicina dello sport come strumento di prevenzione e inclusione – dichiara il direttore Carmine Di Muro – Intendo proseguire il lavoro svolto finora puntando su progettualità che uniscano sanità pubblica, movimento e reti territoriali. La diffusione dell’attività fisica adattata, la promozione dei corretti stili di vita e dei gruppi di cammino sono attività strategiche che possono , nel medio periodo, migliorare la qualità di vita di una popolazione dall’età media in costante aumento e contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario”.

Di Muro, 65 anni, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa si è specializzato in Medicina dello sport e in Medicina interna. Ha lavorato per la Medicina dello Sport di Livorno dal 2002 al 2007 prima di passare alla USL di Viareggio dove ha organizzato gruppi di cammino che sono diventati modello e riferimento a livello regionale. E’ stato referente aziendale il progetto ‘Guadagnare salute’, mentre è attualmente referente aziendale per l’Attività Fisica Adattata (Afa) e per la rete nazionale di prescrizione dell’esercizio fisico nel pre e post trapianto coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. Dal 2021 è direttore della Medicina dello Sport di Livorno e in questi due anni è riuscito ad attivare circa 20 gruppi di cammino su tutto il territorio aziendale grazie al coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle istituzioni locali.

