Il dottor Ghiozzi festeggia 50 anni di laurea e professione

Appena laureato nel 1974 all’Università di Pisa ha iniziato subito la professione di medico psichiatra e continua ancora oggi a esercitare. La moglie Daniela, i figli Carlo, Alessandra e Chiara ed i nipoti Leonardo, Ginevra e Tommaso sono orgogliosi di questo importante traguardo raggiunto a livello professionale

Mario Ghiozzi festeggia una ricorrenza importante, ovvero i 50 anni di professione da medico psichiatra. Anzi, 50 anni di Laurea in Medicina e Chirurgia e di professione per il dottor Mario Michele Alessandro Ghiozzi. La moglie Daniela, i figli Carlo, Alessandra e Chiara ed i nipoti Leonardo, Ginevra e Tommaso sono orgogliosi di questo importante traguardo raggiunto a livello professionale.

La carriera del dottor Ghiozzi (ringraziamo la famiglia per la disponibilità)

Nato a Livorno il 7 settembre del 1949 da famiglia livornese, appena laureato nel 1974 presso l’Università di Pisa ha iniziato subito la professione di medico presso la Clinica Psichiatrica di Pisa. Nel 1978 si è poi Specializzato in Psichiatria con il massimo dei voti e la lode, alla medesima Scuola del Prof. P. Sarteschi dell’Università di Pisa. Negli anni ’80, è stato consulente in convenzione come Specialista Psichiatra al C.S.A. (Centro Sanitario Aviotruppe) dell’Ospedale Militare di Livorno. Ha poi continuato la sua esperienza ospedaliera, prestando la propria professione di Medico-Psichiatra presso il SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’Ospedale di Livorno arrivando a ricoprire la carica di Aiuto Primario e presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa, sia nelle corsie per malati acuti che negli ambulatori.

Notevole pratica nella psicoterapia, è impegnato nel trattamento di casi acuti particolarmente delicati anche a domicilio del paziente. Inoltre ha maturato esperienza nel campo medico-legale prestando, anche attualmente, consulenze psichiatriche con specifiche perizie per Studi Legali e Tribunali. Dal 2008 è inoltre collaboratore sanitario per la Psichiatria, della 2^ Brigata Mobile Carabinieri presso l’Infermeria Presidiaria del 1° Reggimento “Tuscania”, Livorno. Da sempre esercita la libera professione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©