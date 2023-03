Il dottor Sani ritira la Canaviglia per l’impegno contro il Covid

Foto tratta dal sito del Comune di Livorno

"Ritiro questo riconoscimento a nome di tutti i colleghi bravi e preparati del nostro ospedale (ma in generale di tutti i colleghi) che hanno condiviso l’emergenza Covid con grande senso di responsabilità e di comunità". La cerimonia di consegna si è svolta in Comune il 20 marzo per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

“Per l’impegno medico e civile profuso durante la pandemia” il sindaco Luca Salvetti ha conferitoal dottor Spartaco Sani, responsabile Area delle Malattie Infettive dell’Azienda USL Nordovest, la “Canaviglia”. Si tratta dell’onorificenza della Città di Livorno che viene assegnata quale riconoscimento dell’attività di coloro che con opere concrete nel campo civico, del sociale, della cultura, delle scienze, del lavoro, della scuola, dello sport, abbiano contribuito a dare impulso e vitalità alla città, attraverso la loro personale virtù e dedizione. Spartaco Sani, è la motivazione dell’onorificenza, “ha operato in prima linea con competenza e generosità per assistere e curare le persone ammalate e per diffondere nella cittadinanza la conoscenza scientifica del Covid 19 e la consapevolezza dei rischi legati alla sua diffusione”. La cerimonia di consegna, per mano del Sindaco, si è tenuta lunedì 20 marzo nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale, in una data cioè concomitante con la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, ricorrenza nazionale fissata formalmente per il 18 marzo. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. In occasione della Giornata nazionale, tutti gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta. Per tornare a Spartaco Sani, ha avuto ruolo di primo piano nella gestione dell’epidemia di SARS-COV2 dal marzo 2020, sia come gestione diretta dei casi nel proprio reparto, sia come consulente per l’inquadramento diagnostico e per la terapia nei diversi reparti di degenza COVID durante tutto il periodo pandemico e fino a tutt’ora.In questi anni ha gestito diagnosi, inquadramento e cura del Covid in base alla specificità dei singoli pazienti. A lui e alla sua equipe è spettato il compito di indicare il trattamento più adatto in base alle condizioni (giovane/anziano, immunocompromesso, oncologico, cronicità ecc), salvando moltissime persone. Ha avuto la responsabilità della gestione degli anticorpi monoclonali e degli antivirali orali per la terapia iniziale precoce preventiva della malattia severa da SARS-COV2, ha effettuato formazione continua per MMG ed USCA. Attualmente principale interesse in ambito COVID è la gestione del paziente immunodepresso ed oncoematologico. “Spartaco Sani – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti nel consegnare l’onorificenza – entra a pieno titolo nel gruppo dei premiati con la particolarità di rappresentare il mondo della Sanità, che ha dimostrato, negli anni del Covid, grande partecipazione e disponibilità. I medici e Spartaco Sani in primis, hanno lavorato con spirito di sacrificio da sempre, ma particolarmente nel periodo della pandemia, per questo la città di Livorno è particolarmente felice di consegnargli la Canaviglia. Il dottor Sani ha avuto fin dall’inizio della diffusione del Coronavirus una visione chiara e vera dell’evolversi della malattia divenendo un riferimento certo per tutti i cittadini, ma anche per le istituzioni”. Il dottor Sani, nel ricevere l’onorificenza ha evidenziato come “il Covid abbia letteralmente travolto chi lavora in ospedale, e specie nel suo reparto di malattie infettive, “è andato oltre a noi”. “Prendo questo riconoscimento – ha dichiarato – a nome di tutti i colleghi bravi e preparati del nostro ospedale (ma in generale di tutti i colleghi) che hanno condiviso l’emergenza Covid con grande senso di responsabilità e di comunità. Sono contento – ha aggiunto – di questa graditissima onorificenza che dà atto di come io mi sia impegnato ed esposto pubblicamente, andando oltre la cura dei pazienti. Chi è dentro e sa come stanno le cose, non deve pensare solo alla sua “stanza”e per questo mi sono impegnato a cercar di spiegare. Sani è infatti sempre intervenuto pubblicamente sull’importanza delle protezioni/prevenzione e sull’importanza dei vaccini e delle protezioni, “mettendomi spesso contro l’opinione di molte persone, rendendomi anche antipatico, ma penso che fosse mio dovere, chi sta dentro e conosce come stanno le cose deve intervenire, se ricapitasse lo rifarei”. Il confronto tra i morti in Cina e quelli in Italia dice chiaramente che la vaccinazione di massa è stata la soluzione. Un elogio all’informazione locale che ha seguito molto bene l’andamento della vicenda Covid”.

SPARTACO SANI Curriculum

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze il 7.11.84 con votazione 110/110. Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva conseguita presso l’Università di Firenze il 21.11.89 con votazione 70/70. Specializzazione in Malattie Infettive conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze il 25.6.93 con votazione 70/70 e lode. Servizio presso l’U.O. Malattie Infettive di Livorno dal 1.7.88, responsabile della Sezione Diagnosi Clinica e Strumentale delle Epatopatie dal 18.3.98 , Direttore f.f. dal 13.4.02 al 18.12.03, Direttore U.O. dal 19.12.03 a tutt’oggi. Dal 26.3.99 Responsabile Gruppo Oncologico Multidisciplinare Tumori Epatici Epatocarcinoma del Dipartimento Oncologo Azienda USL 6 Livorno Dall’11 marzo 2011 responsabile Area Funzionale di Malattie Infettive ed Ematologia del Dipartimento Oncologico dell’Azienda USL 6 Livorno. Dal 1 luglio 2016 responsabile Area delle Malattie Infettive Azienda USL Nordovest. Membro del Gruppo Operativo del Comitato Infezioni Ospedaliere del Presidio di Livorno e dell’Azienda USL nord ovest. E’ stato Membro della Commissione Regionale AIDS e Membro del Consiglio Regionale della Società Italiana Malattie Infettive (SIMIT) Regione Toscana. Ha effettuato attività di Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università di Pisa III° anno materia Malattie Infettive. Ha effettuato attività di Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università di Pisa Sede di Livorno, materia Malattie Infettive Diploma Nazionale di Ecografia Clinica rilasciato dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.) il 20.2.’95. Si è dedicato all’utilizzo dell’ecografia nella pratica clinica, acquisendo elevata esperienza nella diagnostica e nell’interventistica ecoguidata in ambito infettivologico, gastroenterologico ed internistico, effettuando anche attività di formazione per giovani medici ed organizzando numerosi corsi di formazione in ambito ecografico/clinico di rilevanza nazionale. Esperienza nella gestione e nel trattamento locoregionale dell’epatocarcinoma con vasta esperienza nelle terapie locoregionali ecoguidate ( alcolizzazione e termoablazione con radiofrequenza). Esperienza nelle manovre terapeutiche ecoguidate. Vasta esperienza nell’utilizzo dei mezzo di contrasto ecografici, principalmente nella gestione delle lesioni focali del fegato. L’UO operativa da lui diretta si è rivolta alla diagnosi ed alla cura delle principali malattie infettive e delle malattie del fegato, divenendo un hub provinciale ed aziendale per la loro gestione. Nell’arco del periodo in cui ha avuto la direzione del reparto, sono state affrontate tutte le emergenze infettive che nel tempo si sono presentate, dall’ HIV/AIDS a partire dalla fine degli anni Ottanta, alle emergenze che si sono successivamente presentate, contribuendo all’organizzazione dei piani di prevenzione ed organizzazione ospedaliera della SARS, della pandemia influenzale ed alla gestione dei cluster epidemici di meningite meningococcica che si sono avuti nel 2005, 2012 (nave da crociera) e 2015/2016. Dal marzo 2020 come detto ha avuto un ruolo di primo piano nella lotta contro il Covid.

