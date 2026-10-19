Il medico di famiglia Marcello Repeti va in pensione

Ringraziamo il dottor Marcello Repeti per la disponibilità

Il saluto ai pazienti: "Ogni incontro, ogni esperienza e ogni rapporto umano hanno rappresentato per me un’occasione di crescita non soltanto professionale, ma anche personale. A tutti voi va il mio più sincero grazie"

Il dottor Marcello Repeti va in pensione. Nell’ambito territoriale di Livorno, la sua convenzione da medico di famiglia cesserà a decorrere da lunedì 26 ottobre 2026: l’ultimo giorno di attività convenzionata sarà domenica 25 ottobre. “In occasione del mio pensionamento desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i pazienti che, nel corso degli anni, hanno condiviso con me questo importante percorso professionale – scrive il dottor Repeti che ringraziamo per la disponibilità – Ogni incontro, ogni esperienza e ogni rapporto umano hanno rappresentato per me un’occasione di crescita, non soltanto professionale, ma anche personale. Ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro con impegno, dedizione e attenzione alle esigenze di ciascuno con la speranza di aver saputo rispondere al meglio alle aspettative e ai bisogni di ogni singolo paziente”. Il percorso professionale del dottor Repeti è iniziato nel 1991 alla Casa circondariale di Livorno, dove ha lavorato fino al 2014. Parallelamente alla sua esperienza professionale, ha svolto il servizio di continuità assistenziale fino al 2018, operando a Rio Marina, Donoratico, Livorno e Collesalvetti. Dal 2014 ha ricoperto il ruolo di medico di medicina generale, accompagnando i propri assistiti nel percorso di cura e rispondendo alle loro esigenze di salute. “Porterò con me il ricordo di questi anni, arricchito dalla fiducia che mi è stata accordata e dalle tante esperienze vissute insieme. A tutti voi va il mio più sincero grazie”.

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