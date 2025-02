Il medico di famiglia Tognetti lascia per motivi di salute

“Ringrazio tutti i pazienti per essere stati con me in questi anni, i miei cari per avermi supportato, i colleghi, l’Usl Toscana nord ovest e la farmacia Attias”. E’ il saluto del dr. Francesco Tognetti che oggi 3 febbraio termina la sua attività di medico di medicina generale per “momentanei motivi di salute”. Gli assistiti dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale. Per effettuare la scelta è possibile utilizzare le procedure attivabili dai propri dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

