Il ministro Schillaci apprezza il progetto del nuovo ospedale di Livorno

Il progetto del nuovo ospedale di Livorno piace anche al ministro del governo Meloni Orazio Schillaci. La cosa è emersa durante la visita che il ministro ha fatto nel nosocomio livornese nella giornata di giovedì 30 maggio

Il progetto del nuovo ospedale di Livorno piace anche al ministro del governo Meloni Orazio Schillaci. La cosa è emersa durante la visita che il ministro ha fatto nel nosocomio livornese nella giornata di giovedì 30 maggio. Il ministro accompagnato dal parlamentare Lisei ha ascoltato la presentazione del progetto da parte della direttrice Casani e dei progettisti dello studio Rossi Prodi, ha osservato gli elaborati, ha visto il plastico e ha ovviamente apprezzato le scelte architettoniche, gli aspetti di inserimento della struttura nella ex Pirelli, l’idea di modello di assistenza proposta e il fatto di fare la nuova struttura nel verde collegandola al vecchio ospedale in un area tutta dedicata alla salute.

“Il ministro – scrive la coalizione di Centro Sinistra labronica commentando la visita – ha parlato anche della parte finanziaria e di come il Governo voglia sostenere a pieno l’opera per quello che serve, il parlamentare Lisei si è anche sbilanciato dicendo se vinciamo noi di milioni di euro ve ne daremo 400 anziché i 250 previsti, ma al di là delle promesse elettorali, per Livorno basta che i soldi assegnati siano quelli stabiliti e che venga riconosciuto l’ottimo lavoro fatto e il pregio di un progetto di grande valore”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©