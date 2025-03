Il primario Barbaro invitato al Congresso mondiale di Boston

“Questo invito rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro assicurato a Livorno e su tutto il nostro territorio"

Il direttore dell’Unità Operativa Dipartimentale di Endocrinologia, Daniele Barbaro, è stato invitato come relatore al Congresso mondiale del cancro alla tiroide (World Congress of Thyroid Cancer) che si terrà a Boston il prossimo mese di luglio. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti scientifici a livello internazionale per gli specialisti del settore, riunendo esperti di fama mondiale per discutere degli ultimi progressi nella diagnosi, nella terapia e nella ricerca sul carcinoma tiroideo.

“Questo invito oltre ad essere molto gratificante a livello personale – ha dichiarato il dottor Daniele Barbaro – rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro assicurato a Livorno e su tutto il nostro territorio. A Boston farò parte di un gruppo di esperti che dovrà discutere della terapia neoadiuvante nel carcinoma tiroideo avanzato. Negli ultimi anni ci sono stati passi da gigante su questa tematica e si è arrivati ad introdurre terapie innovative che possono rendere operabile un carcinoma altrimenti non suscettibile di resezione chirurgica. Il congresso rappresenta un’importante occasione di confronto multidisciplinare globale con i principali specialisti coinvolti nel campo del cancro alla tiroide con importanti ricadute in termini di aggiornamento ed evoluzione delle tecniche utilizzate”. L’attenzione nei confronti della terapia neoadiuvante nel carcinoma tiroideo avanzato è cresciuta significativamente negli ultimi anni grazie ai progressi della ricerca e all’introduzione di nuovi farmaci mirati. Questa terapia, che prevede il trattamento del tumore con farmaci specifici prima dell’intervento chirurgico, ha dimostrato di poter migliorare la prognosi e aumentare le opzioni terapeutiche per pazienti con tumori inizialmente considerati inoperabili. La partecipazione del dottor Barbaro al Congresso di Boston permetterà di portare il contributo “livornese” nel panorama internazionale, rafforzando la rete di collaborazioni con i principali esperti mondiali e favorendo un aggiornamento costante sulle nuove strategie terapeutiche. Il Congresso mondiale del cancro alla tiroide è giunto alla quinta edizione, e il Dr Barbaro è sempre stato a far parte della faculty e a portare la sua esperienza maturata a Livorno. Il World Congress on Thyroid Cancer è un evento di riferimento per clinici, ricercatori e professionisti del settore sanitario. Anche l’edizione di quest’anno riunirà esperti provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle più recenti scoperte scientifiche, sulle nuove tecnologie diagnostiche e sulle terapie più innovative.

Condividi:

Riproduzione riservata ©