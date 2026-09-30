Il primario Santonocito eletto nel consiglio direttivo della Società italiana di Neurochirurgia

"Essere presenti ai massimi livelli della società scientifica nazionale rappresenta un elemento di prestigio e di riconoscimento non solo sul piano personale e professionale, ma anche per la Neurochirurgia dell'Ospedale e per tutta la Usl Toscana nord ovest"

Orazio Santonocito, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia Aziendale dell’Ospedale di Livorno, è stato eletto componente del Consiglio direttivo della Società italiana di neurochirurgia (Sinch). La nomina è avvenuta al termine dell’assemblea dei soci, nell’ambito del 75° Congresso nazionale della Sinch, che si è svolto a Catania dal 23 al 26 settembre e ha riunito i principali esponenti della neurochirurgia italiana, oltre a più di 30 relatori internazionali provenienti da 19 Paesi. La Sinch è la società scientifica di riferimento per i neurochirurghi italiani e promuove la ricerca, la formazione e lo sviluppo della disciplina a livello nazionale. Conta oltre 1.000 iscritti tra specialisti e specializzandi in neurochirurgia. L’elezione rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e scientifico di Santonocito, da anni impegnato sia nell’attività clinica sia nella ricerca, in particolare nel campo dei tumori cerebrali. La sua esperienza comprende la chirurgia dei tumori cerebrali, dei neurinomi dell’acustico, della patologia tumorale della base cranica, delle patologie cerebrovascolari e delle patologie della colonna vertebrale. “Entrare nel Consiglio direttivo della Società italiana di neurochirurgia è un riconoscimento importante, non solo sul piano personale e professionale, ma anche per la Neurochirurgia dell’Ospedale di Livorno e, più in generale, per tutta l’Usl Toscana nord ovest. Essere presenti ai massimi livelli della società scientifica nazionale rappresenta un elemento di prestigio e di riconoscimento della qualità dell’attività clinica, scientifica e formativa che viene svolta a Livorno e all’interno della nostra rete aziendale. È inoltre un’opportunità per portare questa esperienza nel confronto con i principali centri italiani e internazionali e per contribuire alla crescita della disciplina, con particolare attenzione alla formazione degli specializzandi e dei giovani colleghi”, sottolinea Orazio Santonocito, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia Aziendale dell’Ospedale di Livorno. Nel nuovo ruolo Santonocito intende mettere a disposizione del Consiglio direttivo l’esperienza maturata negli anni, contribuendo al confronto scientifico e allo sviluppo della neurochirurgia italiana e, in particolare, alla creazione di nuove opportunità per la formazione degli specialisti e dei giovani neurochirurghi. Accanto all’attività assistenziale e di ricerca, Santonocito è da molti anni impegnato nella formazione delle nuove generazioni di specialisti, nell’ambito della rete formativa con l’Università San Raffaele di Milano. Un impegno che proseguirà anche attraverso il nuovo incarico nella società scientifica nazionale.

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