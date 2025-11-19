Il primario Stefano Masoni resta in corsia

“A dicembre compirò 67 anni e sarebbe dovuto essere il mio ultimo mese di servizio” racconta Stefano Masoni, primario livornese dell’unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia a Cecina, Piombino e Elba. Invece, resterà ancora in carica. L’azienda sanitaria gli ha proposto di proseguire il suo incarico e lui ha accettato rinviando così il pensionamento che tra i colleghi sembrava -ormai certo fino a poche settimane fa. “La normativa consente di rimanere altri tre anni dopo l’età pensionabile – spiega il dottore – Amo il mio lavoro e quando mi è stata avanzata la proposta mi sono sentito lusingato e l’ho accettata. Anche se, va detto, ad oggi non so se resterò per l’intero triennio”. Una scelta che nasce dal legame con il team costruito nel tempo: “Il mio pool di medici con i quali mi sposto sui tre ospedali sta crescendo bene e mi piacerebbe godermi i frutti che ho seminato. Inoltre vorrei concretizzare alcune iniziative che ho in mente come l’organizzazione di un congresso sull’ostetricia”. La sua permanenza rappresenta dunque una continuità preziosa per i tre ospedali e l’Usl Toscana nord ovest.

