Endoscopia, presentato uno strumento per esami di ultima generazione

L'Ecoendoscopio (EUS - Endoscopic UltraSonography) ha un valore di circa 100.000 € ed è stato acquistato dall'azienda sanitaria

Lo strumento permette di eseguire una ecografia ad alta risoluzione dall’interno del tratto gastro intestinale così da avere a disposizione, simultaneamente, l’immagine endoscopica e il corrispettivo ecografico. Il dottor Manta: "Livorno compie un passo da gigante"

“Oggi Livorno compie un passo da gigante in avanti rispetto alle altre realtà ospedaliere italiane. Una città come la nostra non poteva non avere una strumentazione del genere. Un grazie dal profondo del cuore all’azienda sanitaria, nelle persone dei dottori Carneglia, Corsini, Casani e Morotti, e a tutti i miei collaboratori”. Così Raffaele Manta, direttore Endoscopia Digestiva dell’azienda USL Toscana nord ovest, ha presentato stamattina alla presenza del sindaco il nuovo Ecoendoscopio (EUS – Endoscopic UltraSonography). Lo strumento, già in funzione nel reparto al piano terra del Padiglione 2, permette di eseguire una ecografia ad alta risoluzione dall’interno del tratto gastro intestinale così da avere a disposizione, simultaneamente, l’immagine endoscopica e il corrispettivo ecografico. “Parliamo di una apparecchiatura sofisticata – prosegue il dottor Manta – capace, di fatto, di mettere insieme due esami abbattendo i tempi di diagnosi e quindi i tempi di recupero del paziente. Consente inoltre di svolgere la biopsia. Per quanto riguarda le liste di attesa lavoriamo ogni giorno per abbatterle”. Il direttore sanitario Giacomo Corsini: “Come azienda continuiamo a investire in attrezzature e personale anche in prospettiva della nuova sede che verrà in via della Meridiana”. Soddisfazione è stata infine espressa da Luca Salvetti: “Guardiamo con entusiasmo al futuro della sanità livornese che nei prossimi anni potrà contare su un nuovo ospedale. Complimenti all’azienda sanitaria che nel frattempo lavora per aggiungere elementi di eccellenza”.

