In ospedale l’unità mobile per le mammografie

L’unità mammografica mobile sarà posizionata nel cortile interno dell’ospedale, sotto la Cupola di Santa Giulia, da venerdì 3 maggio (22 maggio compreso) al 7 giugno tutti i giorni dal lunedì al venerdì (8.30-13.00 e 13.30-17.00)

Da venerdì 3 maggio e fino al 7 giugno all’ospedale torna il mezzo mobile per lo screening mammografico, che consentirà di aumentare l’offerta di mammografie alle donne residenti nel territorio livornese. Come in passato. l’unità mammografica mobile sarà posizionata nel cortile interno dell’ospedale, sotto la Cupola di Santa Giulia, in via Gramsci 141. L’accettazione degli esami avverrà dei locali adiacenti all’unità mobile, messi a disposizione dall’associazione “Livorno donna salute e cultura”. L’attività si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00. Nelle settimane scorse sono state inviate le lettere di invito alle donne che rientrano nelle fasce di screening, con l’orario a cui presentarsi per l’esame mammografico. A coloro che hanno ricevuto l’invito si chiede di portare con sé la lettera di invito ed il modulo allegato, possibilmente già compilato e firmato, e di recarsi all’appuntamento con dieci minuti di anticipo rispetto all’orario fissato. “Quest’anno abbiamo programmato le mammografie sul mezzo mobile anche nel giorno del santo patrono della città di Livorno, il 22 maggio, con gli stessi orari degli altri giorni – dice Lidia Di Stefano, direttrice dell’unità operativa complessa Screening dell’AUSL Toscana nord ovest – l’esame dura una decina di minuti ed è solitamente ben tollerato. Nell’Azienda USL Toscana nord ovest lo screening mammografico è offerto gratuitamente ogni due anni a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni. Dallo scorso anno è stato dato inizio alla chiamata attiva delle donne dai 45 ai 49 anni e dai 70 a 74 anni. Quest’anno, proprio grazie al supporto delle unità mobili contiamo di aumentare gli inviti destinati alle donne delle fasce allargate”. Nel caso fosse necessario spostare l’esame ad un’altra data, l’Asl invita a comunicarlo prima possibile (al massimo con due giorni di anticipo rispetto all’appuntamento) telefonando al numero unico per lo screening, lo 0585 498004, attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 12.30. Ciò consentirà di poter inserire nello screening un’altra paziente in quell’appuntamento, che altrimenti resterebbe vuoto.

