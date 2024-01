In ospedale test di trasporto sangue con droni

Attività sperimentale della startup in campo biomedicale-robotico ABzero del polo tecnologico di Navacchio in collaborazione con il Cnr e il Sant'Anna. Non si tratta di un nuovo servizio. Affissi cartelli di "attenzione sorvolo droni" lungo il corridoio che porta al pronto soccorso

“ATTENZIONE. Sorvolo droni” si legge nel titolo dei cartelli affissi lungo il corridoio che porta al padiglione 2 dell’ospedale. Di cosa si tratta? Si tratta di un’attività sperimentale e non, precisiamo, di un nuovo servizio che vede la startup in campo biomedicale-robotico ABzero del polo tecnologico di Navacchio impegnata, in collaborazione con il Cnr di Firenze e il Sant’Anna di Pisa nel testare il trasporto di sangue con droni di grandi dimensioni dal centro trasfusionale ai laboratori del nostro nosocomio. “Alcune aree – si legge nell’avviso – sono segregate per la vostra sicurezza e il sorvolo delle stesse è limitato a pochi secondi. Prima di oltrepassare questo punto accertarsi della presenza del personale di ABzero”. In questi giorni sono in corso dei test. Nei prossimi giorni il collaudo e la conferenza stampa con tutti i dettagli.

