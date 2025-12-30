In pensione Cristina Bini, coordinatrice infermieristica di Nefrologia e Dialisi

Cristina Bini la prima a destra assieme alle dottoresse Valentina Batini (primaria del reparto) e Annalisa Lucchesi

Il saluto dei colleghi: "Il tuo esempio fatto di responsabilità, disponibilità e passione per la professione resterà un patrimonio prezioso per tutti. Per tutti noi sei stata un punto di riferimento solido e autorevole"

Dopo oltre quarant’anni di servizio, si conclude il percorso professionale di Cristina Bini, infermiera e coordinatrice infermieristica del reparto di Nefrologia e Dialisi. Il suo contributo ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo organizzativo del setting dialitico e nella promozione di un modello assistenziale fondato su sicurezza, umanità e lavoro di squadra. I colleghi hanno voluto salutarla con un messaggio che ne riassume il valore umano e professionale: “Desideriamo esprime le nostre più sincere congratulazioni in occasione del pensionamento della collega arrivata al termine di un percorso professionale lungo più di quarant’anni, ricco di impegno, dedizione e profondo senso del dovere. Nel corso della sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per l’azienda e per tutto il personale. In qualità di coordinatrice del setting della dialisi, ha svolto il suo ruolo con elevata competenza professionale, visione organizzativa e grande umanità, contribuendo in modo determinante alla qualità dell’assistenza e alla sicurezza dei pazienti. Con autorevolezza, capacità di ascolto e spirito di servizio ha saputo guidare e valorizzare i colleghi, creando un clima di collaborazione e crescita professionale. Il suo esempio fatto di responsabilità, disponibilità e passione per la professione infermieristica resterà un patrimonio prezioso per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Nel ringraziarla sinceramente per quanto ha donato in questi anni, le auguriamo che questa nuova fase della vita possa regalarle serenità, soddisfazioni e il tempo per dedicarsi ai suoi affetti, interessi e nuovi progetti. Con profonda stima e riconoscenza”. Alla voce dei colleghi si uniscono i saluti e il ringraziamento della Direzione ospedaliera e della Direzione aziendale, che esprimono a Cristina Bini la più sincera gratitudine per il contributo professionale e umano offerto in tanti anni di servizio, augurandole un futuro ricco di serenità, nuovi stimoli e soddisfazioni personali.

