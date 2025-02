In pensione da oggi il primario di Medicina Alberto Camaiti

Il dottor Alberto Camaiti che ringraziamo per la disponibilità

In pensione, da oggi 1 febbraio, il direttore dell’unità operativa complessa di Medicina Alberto Camaiti. Originario di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, laureatosi in Medicina a Firenze con specializzazione in medicina interna e cardiologia, Camaiti ha diretto il reparto dal 1 aprile 2009 dopo una lunga carriera iniziata nel 1987 all’ospedale di Cortona e proseguita a Pistoia, dal 1988 al 1992, e dal 1992 al 31 marzo 2009 a Careggi prima di approdare a Livorno da primario, come si usava dire un tempo. “Anni belli e impegnativi in una città, Livorno, viva e accogliente” spiega il dottor Camaiti che ringraziamo per la disponibilità. “Negli ultimi anni, aiutato da tutti, ho lavorato insieme alla direzione aziendale guardando al futuro per favorire la transizione e posso dire che il reparto è in buone mani”. Quindi i ringraziamenti: “Desidero ringraziare coloro che quotidianamente, con competenza e dedizione, hanno contribuito a dare risposte adeguate ai cittadini che hanno avuto bisogno di cure. Consapevole che ciò non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dell’ospedale nel suo insieme e in tutte le sue articolazioni extra ospedaliere, interfaccia con il territorio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©