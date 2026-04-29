In pensione Claudia Del Corona, volto storico della segreteria di direzione ospedaliera

Le colleghe d’ufficio Grazia e Serena: "Grazie per essere stata non solo una collega impeccabile e sempre presente, ma soprattutto una presenza luminosa anche nelle giornate più difficili"

Dopo oltre quarant’anni di attività all’interno dell’ospedale di Livorno, Claudia Del Corona conclude il proprio percorso professionale lasciando il ruolo ricoperto nella segreteria della direzione ospedaliera, svolto con continuità, competenza e grande senso di responsabilità. Entrata in servizio in giovanissima età, è stata un punto di riferimento organizzativo che ha accompagnato il lavoro delle numerose direzioni di presidio succedutesi nel tempo, garantendo sempre supporto qualificato, precisione e capacità di gestione in un contesto complesso e in continua evoluzione. Il suo contributo è stato riconosciuto per l’elevata professionalità e per l’attenzione costante al funzionamento della macchina organizzativa. Accanto al profilo professionale, resta il segno umano lasciato in oltre 22 anni di lavoro condiviso con colleghe e colleghi della Direzione medica di presidio, con cui aveva iniziato a collaborare nel supporto amministrativo, costruendo relazioni solide e un clima di collaborazione autentica. “Desidero esprimere, anche a nome di tutta la Direzione e dell’ospedale, un sentito ringraziamento a Claudia Del Corona per il lavoro svolto in questi lunghi anni – sottolinea il direttore dell’ospedale di Livorno, Spartaco Mencaroni –. Ha rappresentato un riferimento prezioso per le diverse direzioni che si sono avvicendate, distinguendosi per affidabilità, competenza e spirito di servizio. La sua conoscenza dell’organizzazione e la sua capacità di affrontare con equilibrio le diverse situazioni hanno contribuito in modo significativo al buon funzionamento della struttura. A lei va il nostro riconoscimento più sincero e i migliori auguri per questa nuova fase della vita”. “Grazie per essere stata non solo una collega impeccabile e sempre presente, ma soprattutto una presenza luminosa anche nelle giornate più difficili – ricordano le colleghe d’ufficio Grazia e Serena –. In questi anni abbiamo condiviso lavoro e vita quotidiana, tra momenti di gioia e altri più complessi, e porteremo sempre con noi i tuoi sorrisi, i tuoi consigli e quel modo unico di rendere tutto più umano. Ci mancherai, ma ciò che hai lasciato continuerà a vivere nei nostri ricordi e nel nostro affetto”. A Claudia Del Corona vanno il ringraziamento e l’apprezzamento dell’Azienda, insieme all’augurio di un pensionamento ricco di soddisfazioni e nuove opportunità da vivere con la stessa energia che ha contraddistinto tutta la sua carriera.

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