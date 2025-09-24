In pensione il medico di famiglia Claudio Lelli

"Un ringraziamento a tutti i miei pazienti che dopo tanti anni di lavoro saluto con tanto affetto"

“Un ringraziamento a tutti i miei pazienti che dopo tanti anni di lavoro saluto con tanto affetto”. Va in pensione da mercoledì 1 ottobre il medico di famiglia Claudio Lelli, che ringraziamo per la disponibilità, e questo è il suo saluto. I suoi assistiti, spiega l’Usl Toscana nord ovest, dovranno effettuare una nuova scelta di assistenza. Con l’occasione, l’azienda sanitaria ricorda che per effettuare la scelta del nuovo medico è sempre consigliabile utilizzare le procedure online senza quindi la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo online

Condividi:

Riproduzione riservata ©