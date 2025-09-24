In pensione il medico di famiglia Claudio Lelli
"Un ringraziamento a tutti i miei pazienti che dopo tanti anni di lavoro saluto con tanto affetto"
“Un ringraziamento a tutti i miei pazienti che dopo tanti anni di lavoro saluto con tanto affetto”. Va in pensione da mercoledì 1 ottobre il medico di famiglia Claudio Lelli, che ringraziamo per la disponibilità, e questo è il suo saluto. I suoi assistiti, spiega l’Usl Toscana nord ovest, dovranno effettuare una nuova scelta di assistenza. Con l’occasione, l’azienda sanitaria ricorda che per effettuare la scelta del nuovo medico è sempre consigliabile utilizzare le procedure online senza quindi la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.
Al servizio on line si può accedere tramite:
– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
– portale Open Toscana;
– App Toscana Salute;
- Totem PuntoSi;
– inviando una richiesta per mail;
– utilizzando il modulo online
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.