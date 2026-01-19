In pensione il medico di famiglia Massimo Ficini
Venerdì 30 gennaio sarà l’ultimo giorno di lavoro del medico di famiglia, dottor Massimo Ficini che ringraziamo per la disponibilità. Questo è il suo saluto: “Con un po’ di emozione saluto tutti i miei pazienti. In questi 40 anni di servizio ho avuto il privilegio di accompagnarvi nelle vostre vite, condividendo gioie, preoccupazioni e momenti importanti. Con molti di voi, avendovi visti crescere, si è creato un legame affettivo che porterò sempre nel cuore. Grazie per la fiducia accordatami e l’affetto che mi avete dimostrato”.
