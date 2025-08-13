In pensione il medico di famiglia Pagani

"Ringrazio tutti i pazienti per la stima e la fiducia dimostrata in questi anni" spiega il dottor Cesare Pagani che ringraziamo per la disponibilità

Nell’Ambito Livornese termina a partire da martedì 26 agosto la convenzione di medicina generale con il dottor Cesare Pagani. I suoi assistiti dovranno così effettuare una nuova scelta di assistenza. “Ringrazio tutti i pazienti per la stima e la fiducia dimostrata in questi anni” spiega il medico di famiglia che ringraziamo per la disponibilità. Con l’occasione, l’azienda sanitaria ricorda che per effettuare la scelta del medico o pediatra è sempre consigliabile utilizzare le procedure online azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario. In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

Al servizio online si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo online

