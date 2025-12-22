In pensione Laura Pedri, per oltre 30 anni al laboratorio del Centro Trasfusionale

"Ci hai rallegrato sempre con il tuo sorriso e il tuo modo di essere “mamma coccolandoci con i tuoi dolcetti. Ci mancherai! Ti vogliamo bene". Il saluto dei colleghi

Domani 23 dicembresarà l’ultimo giorno di lavoro di Laura Pedri, tecnico di laboratorio in servizio dal 30 dicembre 1993 al Centro Trasfusionale dell’ospedale. Un traguardo significativo che segna la conclusione di oltre trent’anni di attività professionale. Nel corso della sua lunga carriera, Laura Pedri ha rappresentato un punto di riferimento costante per colleghi e operatori sanitari, contribuendo in modo determinante al funzionamento quotidiano del laboratorio del Centro Trasfusionale, ambito delicato e strategico per la tutela della salute pubblica. Alla testimonianza affettuosa dei colleghi si uniscono i saluti e il ringraziamento della Usl Toscana nord ovest che esprime profonda riconoscenza per l’impegno professionale, la disponibilità e la dedizione dimostrate.

Questo il messaggio che i colleghi hanno voluto rivolgerle come saluto:

Cara Laura,

la vita è come un cammino, ed insieme abbiamo camminato con te, tra urgenze, urgentissime, reperibilità e turni. Abbiamo condiviso momenti di dolore, ma soprattutto momenti di gioia. Tu ci rallegravi sempre con il tuo sorriso e il tuo modo di essere “mamma”, ci hai sempre coccolato con i tuoi dolcetti e sicuramente ci mancherai! Però non piangiamo, perché anche se non sarai più a lavoro con noi, sappiamo che possiamo venire a trovarti e stare insieme, perché il pensionamento è uno “stop” con il lavoro, ma non con i sentimenti che abbiamo per te. Ti vogliamo bene! A presto!

