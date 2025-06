In pensione l’impiegato Gianfranco Cammarota

Nella foto Gianfranco Cammarota durante l'ultima timbratura dell'11 giugno

Ultima timbratura, l’11 giugno, per Gianfranco Cammarota da oltre 20 anni volto noto del personale amministrativo in servizio all’Azienda USL Toscana nord ovest. Gianfranco, trasferitosi a Livorno per amore, è stato per anni impegnato nella segreteria della direzione aziendale e della direzione del presidio ospedaliero di Livorno. Ha poi concluso il suo percorso professionale all’interno del servizio dedicato a Privato Accreditato e Trasporti Sanitari. Ha sempre dimostrato disponibilità e spirito di collaborazione e con la sua presenza, colorata e mai banale, ha sempre portato leggerezza e buon umore a tutti i colleghi. A lui va il sincero e caloroso saluto da parte di tutti i suoi colleghi e amici.

