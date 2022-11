In pensione Lina Luciani responsabile dell’ambulatorio Ferite Difficili

In foto la dottoressa Lina Luciani in una foto scattata nel corso di una passata edizione della giornata per la sensibilizzazione contro le ulcere

di Giacomo Niccolini

Andrà in pensione da giovedì 1° dicembre la dottoressa Lina Luciani, responsabile dell’ambulatorio Ferite Difficili, il servizio che si occupa del trattamento delle lesioni come ulcere, ferite chirurgiche o traumatiche cronicizzate che non progrediscono attraverso le normali fasi della guarigione.

Luciani, 63 anni, dopo al laurea in Medicina, ha conseguito nel 1991 la specializzazione in chirurgia generale. Dopo l’assunzione nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Fivizzano, ha lavorato a partire dal 1994 a Livorno nella Chirurgia diretta dal professor Piergiovanni Soriani dove è rimasta fino al 2005. Trasferita poi ai servizi territoriali, ha cominciato nel 2008 l’attività nell’ambulatorio delle Ferite Difficili diretto dal dottor Fabrizio Cosci. Nel 2010, dopo aver conseguito il Master in riparazione tessutale è diventata responsabile del servizio, assicurando visite in ambulatorio e al domicilio su richiesta dei medici di famiglia e attività di consulenza per i reparti ospedalieri di Livorno.

Alla dottoressa Luciani, che ha colto l’occasione per ringraziare e salutare tutti gli operatori sanitari con cui ha lavorato, vanno la gratitudine e l’affettuoso saluto da parte della direzione e dei colleghi.

