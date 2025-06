In pensione l’ostetrica Alessandra Panattoni: “Ci mancherai”

"Con mani esperte e cuore grande hai accompagnato tantissime mamme. Sei stata una pioniera, una guida, un punto di riferimento fondamentale per le donne, le famiglie e gli adolescenti. Grazie: per la tua visione, per la tua energia, per la tua umanità. Ci mancherai". La dedica delle colleghe per Alessandra, oggi ultimo giorno di lavoro dopo 42 anni di servizio

Quello di oggi 11 giugno sarà l’ultimo giorno di servizio per l’ostetrica Alessandra Panattoni che da domani sarà in pensione. E “tutte le tue colleghe”, così si firmano, per celebrare questo speciale momento hanno voluto dedicarle questo messaggio: “Con un misto di gioia e malinconia salutiamo Alessandra, che dopo 42 anni di dedizione e passione, si avvia verso una nuova fase della sua vita: la meritata pensione! Alessandra non è stata solo un’ostetrica di riferimento per i Consultori livornesi. È stata una pioniera, una guida, un punto di riferimento fondamentale per le donne, le famiglie e gli adolescenti. Grazie al suo impegno, tante donne hanno potuto vivere un’esperienza più consapevole, rispettosa e serena e tanti ragazzi hanno potuto beneficiare delle sue competenze cliniche e relazionali. Con il sorriso, sempre pronta ad ascoltare, a supportare, a lottare per ciò in cui crede. Con mani esperte e cuore grande, ha accompagnato tantissime mamme, e ha ispirato altrettante colleghe. È difficile racchiudere in poche righe l’impronta che ha lasciato. Ma è facile dire grazie: per la tua visione, per la tua energia, per la tua umanità. Ti auguriamo che questa nuova avventura sia ricca di tutto ciò che ami: tempo per te, per chi ti vuole bene, e magari qualche nuova sfida da affrontare con lo stesso entusiasmo di sempre. Alessandra, ci mancherai tantissimo”.

