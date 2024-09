Ultimo giorno di lavoro per Gianluca: “Babbo, buona pensione”

L'ultima timbratura, avvenuta oggi, di Gianluca Chetoni

Ultimo giorno di lavoro oggi, 30 settembre, dopo circa 30 anni di servizio per l’Oss dell’ospedale Gianluca Chetoni. Da parte della figlia Elena, ostetrica, giunge un saluto e un in bocca al lupo: “Buona pensione a te che la desideravi tanto anche se, per via di motivi familiari, non così prematuramente. L’ospedale di Livorno perde una persona umana; sempre con il sorriso; pronta a assistere il prossimo. Insomma, un grande professionista Oss e una persona speciale. Ci mancherai”. Chetoni ha lavorato per 10 anni a Chirurgia, poi negli ultimi ha fatto parte della squadra trasporti (gli operatori che trasportano i pazienti da reparto a reparto) concludendo al blocco operatorio l’ultimo periodo lavorativo.

