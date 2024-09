In pensione storica infermiera dell’ospedale

Un primo piano di Maria Angela Maltinti e l'infermiera insieme a gran parte del "suo" reparto

Per 40 anni è stata il volto del front office (accettazione) degli ambulatori ostetrici dell'ottavo padiglione e ha visto migliaia di gravidanze, trasmettendo l'amore per questa professione alla figlia che ha seguito le orme diventando infermiera in pronto soccorso. Con la voce rotta dall'emozione: "Grazie a tutti i colleghi"

Al telefono poco fa con QuiLivorno.it Maria Angela Maltinti, che ringraziamo per la disponibilità, non riesce a trattenere l’emozione e deve interrompersi proprio mentre cercava di fare una battuta: “Cosa sto provando in questo momento? Che sto per andare in ferie… con tanti regali”. Pausa. Poi riprende. Per concludere: “Ringrazio tutti i colleghi, a tutti i livelli, per gli anni passati assieme”. Per Maria Angela, infermiera degli ambulatori ostetrici al piano terra dell’ottavo padiglione, oggi è stato l’ultimo turno di lavoro. Poche le mamme, forse, che non la conoscono. Per 40 anni infatti è stata il volto del front office (accettazione) e ha visto migliaia di gravidanze trasmettendo l’amore per questa professione alla figlia che ha seguito le orme diventando infermiera in pronto soccorso. Da parte di tutto il reparto di Ostetricia e Pediatria l’affetto e il riconoscimento per il lavoro svolto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©