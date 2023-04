In pensione tre primari dell’ospedale

Nelle foto Antonio Augusti (Ortopedia e Traumatologia), Marino Domenico De Luca (Oculistica) e Claudio Invernizzi (Chirurgia Vascolare)

L’Azienda USL Toscana nord ovest, la direzione ospedaliera e tutti i colleghi desiderano salutarli con affetto e ringraziarli della professionalità e competenza messa a disposizione nei loro anni da primari e non solo

Nei giorni scorsi hanno raggiunto il meritato traguardo della pensione tre primari per molti anni in servizio all’ospedale di Livorno: Antonio Augusti (Ortopedia e Traumatologia), Marino Domenico De Luca (Oculistica) e Claudio Invernizzi (Chirurgia Vascolare). L’Azienda USL Toscana nord ovest, la direzione ospedaliera e tutti i colleghi desiderano salutarli con affetto e ringraziarli della professionalità e competenza messa a disposizione nei loro anni da primari e non solo. Un sincero ringraziamento viene rivolto per la dedizione, la serietà e la capacità dimostrate nel relazionarsi con gli altri operatori e con le migliaia di cittadini incontrate nel loro cammino lavorativo. Ciascuno nella rispettiva specialità ha saputo assicurare una rinnovata qualità di vita ai loro pazienti mettendosi a disposizione degli utenti della sanità pubblica. Un augurio di buon lavoro viene rivolto anche ai tre medici Massimo Valesini (Ortopedia e Traumatologia), Vito Giudice (Oculistica) e Gianluca Ceccanei (Chirurgia Vascolare) che sono stato prontamente individuati per la temporanea direzione dei reparti in attesa dello svolgimento delle necessarie procedure concorsuali.

