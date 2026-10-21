Inaugurata la nuova farmacia comunale Lorenzini

La farmacia di via Montanari rafforza il proprio ruolo di presidio di prossimità per la salute con prestazioni che vanno dalle prenotazioni CUP alla telecardiologia, fino a vaccini e screening

Una farmacia più moderna, spazi più funzionali e maggiori opportunità per i cittadini. È questo il risultato dell’intervento di ampliamento e riqualificazione, diretto dall’ingegner Giorgio Niccolai, della Farmacia comunale n. 7 “Lorenzini”, in via Montanari 12/14, inaugurata mercoledì 21 ottobre alle ore 11.30, alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti e dell’assessora alle Società partecipate Viola Ferroni. Per Farma.Li sono intervenuti l’amministratore unico Claudio Puccetti e la direttrice generale Susanna Fornai. La riqualificazione ha interessato gli spazi interni ed esterni, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza, la fruibilità e la funzionalità complessiva della struttura, situata in locali di proprietà della società partecipata Casalp. L’intervento, promosso da Farma.Li nell’ambito del programma degli investimenti per il 2026, ha comportato un importante investimento. I lavori hanno trasformato locali ormai superati rispetto alle esigenze di una farmacia contemporanea, attraverso una riorganizzazione degli ambienti, l’ampliamento della superficie disponibile e l’introduzione di nuovi arredi e attrezzature. Non si è trattato soltanto di un rinnovamento estetico, ma di un investimento strategico sul futuro della farmacia comunale. La nuova organizzazione degli spazi ha permesso di migliorare l’esposizione dei prodotti, ampliare le opportunità di offerta e rendere l’ambiente più rispondente alle esigenze dell’utenza, creando al tempo stesso condizioni più adeguate per lo sviluppo dei servizi.

Dalla dispensazione dei farmaci ai servizi per la salute

La farmacia di oggi è sempre meno soltanto un luogo in cui acquistare medicinali e sempre più un presidio di prossimità al quale rivolgersi per ricevere assistenza, informazioni e servizi legati alla salute e alla prevenzione. È in questa prospettiva che Farma.Li ha orientato il proprio percorso di sviluppo: rafforzare la rete delle farmacie comunali, investendo nelle strutture e creando ambienti in grado di accompagnare l’evoluzione delle prestazioni offerte ai cittadini. La Farmacia “Lorenzini” ha così potuto valorizzare ulteriormente, accanto alle attività tradizionali e alla consulenza personalizzata sui prodotti per la salute e il benessere, i servizi socio-sanitari che costituiscono un elemento qualificante della rete delle farmacie comunali di Livorno. Tra questi figurano le prenotazioni CUP, la telecardiologia, i test di prima istanza, la somministrazione di vaccini e l’esecuzione di screening nell’ambito delle campagne di prevenzione previste dagli accordi e dalle collaborazioni con la Regione Toscana e l’Azienda USL Toscana nord ovest. La maggiore disponibilità e la migliore organizzazione degli spazi hanno rappresentato un presupposto importante per rispondere alle esigenze attuali e preparare la farmacia ad accogliere quelle future, rafforzando il legame con il territorio. Con l’inaugurazione della rinnovata Farmacia “Lorenzini”, Farma.Li ha confermato la volontà di proseguire nel percorso di ammodernamento delle proprie strutture, coniugando investimenti, qualità del servizio e attenzione ai bisogni della cittadinanza. Un intervento che è andato oltre il rinnovamento degli ambienti e ha puntato a consolidare la farmacia comunale come punto di riferimento quotidiano per la salute e il benessere della comunità.

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