Inaugurata la Stanza del Silenzio all’ospedale

Uno spazio aperto a pazienti, familiari e operatori di ogni fede religiosa e non credenti dedicato a meditazione, preghiera e raccoglimento nel percorso di cura. Ad inaugurare la stanza, aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00, il sindaco Salvetti, il direttore Mencaroni e la vicepresidente della Regione Toscana, Diop: "Un luogo che amplia il concetto stesso di cura e accoglienza”

E’ stata inaugurata giovedì 28 maggio all’ospedale la Stanza del Silenzio, uno spazio dedicato alla meditazione, alla preghiera, alla riflessione, pensato per accogliere persone di qualsiasi fede religiosa, così come anche i non credenti. La stanza sarà aperta ai pazienti, ai loro familiari, amici, nonché volontari e dipendenti dell’ospedale, garantendo a chiunque uno spazio per vivere la propria dimensione intima ed emotiva all’interno del percorso di cura. Ad inaugurarla sono stati il sindaco di Livorno Luca Salvetti, e Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero, insieme a Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana. Intervenute l’Assessora alla Cultura Angela Rafanelli con delega al Tavolo delle Religioni e Spiritualità e la direttrice dell’assistenza infermieristica di Livorno Antonella Perini. La stanza è stata messa a disposizione in comodato d’uso gratuito dall’ASL Nord Ovest al Comune di Livorno, in rappresentanza del “Tavolo delle Religioni e delle Spiritualità”, presieduto dal Sindaco. Il Tavolo vede la presenza di numerose realtà religiose e associazioni filosofiche non confessionali operanti in città ed è sempre aperto a nuove adesioni. La stanza sarà aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00.Apertura e chiusura sono a cura della portineria del Presidio Ospedaliero.

In occasione dell’apertura della Stanza del Silenzio il Comune di Livorno ha attivato una casella di posta dedicata al Tavolo delle Religioni e delle Spiritualità [email protected] gestita dall’Ufficio Cultura e Spettacolo, che permetterà alla cittadinanza di entrare in contatto con questa realtà e confrontarsi con essa così da conoscere finalità e attività del Tavolo.

“Può sembrare – ha esordito il sindaco Luca Salvetti – una cosa marginale rispetto a una realtà così complessa com’è l’Ospedale. In realtà qui dentro c’è un significato molto ampio, molto bello, in una città che del dialogo fra nazioni diverse, religioni diverse ha sempre fatto la sua cifra e identità. Quindi l’apertura di questa stanza dedicata al raccoglimento e al ragionamento con se stessi permette di avere un punto di riferimento per ogni confessione e associazione filosofica del nostro territorio. Questa è anche l’opportunità per ragionare sul nostro Tavolo delle Religioni e della Spiritualità e sulla sua evoluzione”.

“Questa inaugurazione – ha chiosato l’assessora Angela Rafanelli – avviene tra l’altro nella data in cui si celebra a Livorno la giornata cittadina della pace, e “pace” non è un concetto astratto ma deve essere coltivato giorno per giorno. Questa apertura è un nostro contributo per coltivare la pace in ogni momento, anche in quelli che ci vedono più smarriti, ed è importante che questo spazio sia ricavato in un luogo come questo, di cura, dove ci si trova anche a provare sentimenti di dolore, disperazione, frustrazione o collera. La sofferenza è un sentimento che accomuna tutte e tutti. E’ come se ognuno di noi, di qualunque convinzione religiosa o filosofica avesse le chiavi di questa stanza. Ringrazio i nostri uffici che hanno lavorato in maniera generosa e con molta passione e la ASL, per un percorso che consentirà a chi si affaccia in questa stanza di veder nutrito costantemente il proprio cuore con riflessioni e preghiere”.

“Da tempo la cura della salute – ha detto Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero di Livorno – non può limitarsi a considerare esclusivamente aspetti tecnici e clinici, ma deve comprendere ogni dimensione della persona, compresa quella spirituale e umana. Ogni giorno, nel nostro ospedale, tante persone si prendono cura non solo dei bisogni sanitari, ma anche degli aspetti umani delle relazioni: penso ai professionisti sanitari, ma anche al personale amministrativo e ai volontari che contribuiscono con sensibilità e attenzione a rendere l’ospedale un luogo sempre più vicino alle persone. Sono aspetti che rappresentano una parte centrale del concetto stesso di salute e la Sala del Silenzio vuole essere un tassello importante di questo percorso di attenzione e accoglienza offrendo uno dove chiunque possa trovare un momento di raccoglimento all’interno del proprio percorso di vita”.

“Negli ospedali – ha confermato Antonella Perini, direttrice dell’Assistenza infermieristica di Livorno – si vivono grandi dolori, ma anche grandi gioie. La Sala del Silenzio rappresenta un luogo prezioso all’interno dell’ospedale, uno spazio pensato per accogliere le persone nei momenti più difficili di smarrimento, ma anche in quelli di speranza e gratitudine. Anche in una struttura con una lunga storia come il nostro ospedale, è importante continuare a costruire ambienti capaci di far sentire le persone accolte. Questo spazio nasce proprio con l’obiettivo di offrire un luogo di raccoglimento e umanità, in cui poter trovare serenità e raccoglimento”.

La vicepresidente della Regione Bintou Mia Diop si è detta felice anche da livornese di vedere l’apertura di questo luogo. “Il significato di sanità non deve riguardare solo la salute in senso stretto, ma tener presenti i fattori quali fattori il contesto, le relazioni sociali, l’accoglienza, che fanno sentire una persona protetta. Questa inaugurazione rappresenta una estensione di questo concetto ed è qualcosa che mi rende orgogliosa, e che va a beneficio non solo dei pazienti e dei loro familiari ma anche di chi lavora all’ospedale e che dà il massimo. Avere uno spazio del genere dove ci possiamo prendere cura di noi stessi è il segno di una amministrazione che ha una visione, che non pensa solo a progettare la struttura di un nuovo ospedale ma si pone il problema di come deve essere nel suo complesso”.

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