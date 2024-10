Inaugurato il centro diurno socio sanitario San Gaetano

Operativa da un mese, la struttura è in grado di assistere fino a 20 ospiti al giorno e si presenta in una veste completamente nuova

Inaugurato il 31 ottobre, a tema Hallowen vista la giornata e alla presenza dei familiari, il centro diurno socio sanitario San Gaetano. Operativa da un mese, la struttura è in grado di assistere fino a 20 ospiti al giorno e si presenta in una veste completamente nuova. È composta da laboratorio ceramica, sala fisioterapia, sala attività e relax, sala comune da pranzo e il giardino, oltre a spogliatoi, uffici e stanza ausili, e vi lavorano una decina di persone capitanate da Monica Piacentino. “È una giornata importante quella di stamattina. Questa inaugurazione è frutto di un lavoro condiviso fra Asl e cooperativa Di Vittorio con il supporto del Comune” ha detto la direttrice Zona distretto Livornese Cinzia Porrà al taglio del nastro. “Un grazie a tutti i nostri operatori e alle famiglie che hanno saputo attendere pazientemente la riapertura” ha aggiunto Melina Ricci, presidente della cooperativa. “I servizi socio sanitari sul nostro territorio sono in crescita, merito di questo clima di collaborazione fra istituzioni e associazioni. Alla prossima sfida” ha concluso l’assessore Andrea Raspanti

