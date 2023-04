Incontro con i medici Asl sulla prevenzione del tumore al seno

Importante iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, che ha potuto ascoltare i primi due medici invitati a partecipare alla rassegna e porre loro domande sulla prevenzione e sulla diagnosi del tumore al seno

Sabato 15 aprile nella sala “A. Simonini” della Circoscrizione 2 – Scali Finocchietti, l’associazione di volontariato Livorno Donna Salute e Cultura, con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest e del Comune di Livorno, ha dato il via a una importante iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, che ha potuto ascoltare i primi due medici invitati a partecipare alla rassegna e porre loro domande sul tema, che per questo primo appuntamento era la prevenzione e la diagnosi del tumore al seno.

Dopo l’introduzione della presidente dell’Associazione Livorno Donna Maria Rosaria Sponzilli, ha preso la parola la direttrice della direttore dell’unità operativa complessa Screening dell’Asl Toscana nord ovest Lidia Di Stefano che, oltre a illustrare l’organizzazione degli screening sul territorio aziendale, ha sinteticamente ricordato a tutti i presenti l’importanza di aderire agli screening che devono essere visti come una grande opportunità di preservare la propria salute attraverso una reale prevenzione.

A seguire la responsabile clinica aziendale del percorso mammografico Michela Panconi ha spiegato quali esami vengono effettuati in Azienda per diagnosticare il tumore al seno e qual è il percorso garantito in Asl alle donne che risultano positive al test di screening, oltre ai percorsi per le donne in fascia d’età extra screening.

La partecipazione all’incontro, in particolare del pubblico femminile, è stata importante e attiva: tante sono state le domande rivolte ai due medici e le persone presenti hanno espresso piena soddisfazione per la semplicità e la chiarezza delle risposte ricevute.

L’iniziativa “Il tumore al seno: i medici rispondono” di “Livorno Donna Salute e Cultura” proseguirà fino al mese di novembre 2023 con altri cinque appuntamenti in cui si parlerà – sempre con la presenza dei professionisti Asl legati agli argomenti trattati – dell’intervento chirurgico, del trattamento medico oncologico pre e post chirurgia, della radioterapia, della riabilitazione e della ricerca in oncologia. Tanti argomenti, uno più interessante dell’altro, e una grande opportunità per i cittadini di chiarire ogni dubbio su quello che è uno dei principali “nemici” delle donne.

Il prossimo evento è in programma per martedì 2 maggio a partire dalle ore 17, nella stessa sede: parteciperà il direttore della struttura aziendale di Chirurgia ricostruttiva della mammella Leonardo Barellini.

