Infermieristica, 17 nuovi laureati al Polo Didattico di Livorno

Il Polo Didattico di Livorno ha ospitato due sessioni del corso organizzato dall’Università di Pisa. Tutti i nomi

Nei giorni scorsi diciassette nuovi laureati in Infermieristica hanno discusso la propria tesi al Polo Didattico di Livorno che ha ospitato due sessioni del corso organizzato dall’Università di Pisa. A tagliare il traguardo del percorso triennale seguito dal responsabile della direzione didattica, Francesco Russo, sono stati nella prima sessione Nicola Baldini, Frida Becuzzi, Vittoria Colombini, Marta Dell’Omodarme, Glenda Giuliani, Giorgia Guerrieri, Christian Panicucci, Lorenzo Petronici e Chiara Pettinato. Nella seconda sessione hanno tagliato il traguardo Riccardo Comandè, Lisa Galatolo, Elisa Vastola, Martina Gelli, Valerio Giusti, Benedetta Sandri, Valerio Martelli e Caterina Lazzerini.

Tra i ringraziamenti per la buona riuscita del corso e dell’evento da ricordare: Lorenzo Ghiadoni, Presidente del Corso di Laurea, la Segreteria del DAM dell’Università di Pisa per il supporto amministrativo, le Commissioni per il prezioso lavoro di collaborazione, la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per l’utilizzo degli spazi interni ed esterni ai parenti dei neolaureati, il Dipartimento Infermieristico Ostetrico, la Formazione Aziendale con lo Staff del Polo Didattico di Livorno e tutti i neolaureati per il solenne momento che ha coronato un percorso che ha dovuto confrontarsi con tutte quelle difficoltà aggiuntive portate dal Covid sia all’interno delle aule di formazione sia nei setting ospedalieri.

Sessione del 20 ottobre 2022

Membri Ufficiali: Prof.ssa Casini Beatrice (Presidente), Prof. Rossi Leonardo, Prof. Fornai Matteo, Prof.ssa Fantacci Maria Evelina, prof. Fornaciari Antonio (segretario)

Coordinatore del tirocinio: Dott. Francesco Russo

Membri che integrano la commissione: Dott.ssa Antonella Perini; Dott.ssa Moira Borgioli; Dott.ssa Marzia Chellini; Dott. Lorenzo Taddeucci

Rappresentanti Ministeriali: Dott.ssa Maria Antonella Mazzei

Ordine professionale: Dott. Pietro Michele Gallo; dott. Michele Miceli

Sessione del 21 ottobre 2022

Membri Ufficiali: Prof.ssa Fontanini Gabriella (Presidente), Prof. Natale Gianfranco, prof. Fornai Matteo, Dott. Papi Luigi (segretario), Dott.ssa Fierabracci Vanna

Coordinatore del tirocinio: Dott. Francesco Russo

Membri che integrano la commissione: Dott.ssa Michela Cavallin; Dott. Lorenzo Taddeucci; Dott. Andrea Caiazzo; Dott. Alessio Bimbi

Rappresentanti Ministeriali: Dott. Luca Larini

Ordine professionale: Dott.ssa Angela Fantini; Dott. Luca Fialdini

