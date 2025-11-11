Installate in ospedale tre postazioni salva vita

In caso di malore un pulsante attiverà il team di emergenza intraospedaliera, composto da un medico anestesista rianimatore e un infermiere di rianimazione, pronto ad intervenire in qualsiasi momento, giorno e notte, con uno zaino con tutto il necessario. Le tre postazioni, dotate di defibrillatore, si trovano all’ingresso di viale Alfieri, nella zona del bar e all’interno del punto di distribuzione farmaceutica ospedaliera

All’ospedale di Livorno sono state installate tre nuove postazioni per l’attivazione della “emergenza intraospedaliera” dotate di defibrillatore automatico DAE. Sono state collocate all’ingresso di Viale Alfieri, nella zona del bar e all’interno del punto di distribuzione farmaceutica ospedaliera. I dispositivi, ben visibili e segnalati da apposita cartellonistica, consentono in qualsiasi momento, giorno e notte, di segnalare rapidamente un malore e far intervenire in pochi minuti il team di emergenza intraospedaliera sempre operativo in Rianimazione. “All’interno di un ospedale – spiega Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero di Livorno – i casi di emergenza sanitaria come il malore improvviso o l’infarto di un familiare o un visitatore vengono gestiti in modo diverso rispetto a quanto avviene al di fuori della struttura. All’interno dei reparti il caso viene ovviamente preso in carico dal personale in servizio che ha competenze e strumentazioni per affrontare la situazione, ma se il malore avviene al di fuori, penso ad esempio ai nostri corridoi, al bar, ai giardini ospedalieri, in tutti questi casi viene attivato il servizio di emergenza interno organizzato per gestire situazioni critiche in tempi rapidissimi. Il team viene chiamato attraverso un numero codificato, il 2222, che però può essere composto solo attraverso la rete telefonica ospedaliera o dal centralino. Se questo è molto comodo se si è in prossimità di un telefono, può essere più complicato nelle zone sprovviste, come appunto i corridoi. Per questo abbiamo pensato di installare tre postazioni di attivazione dell’emergenza ovvero dei citofoni la cui pressione permette di collegarsi direttamente con il team della Rianimazione. Questi sono stati posizionati in modo da coprire in maniera uniforme l’area ospedaliera: ne troviamo uno all’ingresso, uno vicino al bar quindi al centro della struttura e uno all’interno del servizio di distribuzione dei farmaci per coprire la parte più interna. Grazie a questi nuovi dispositivi si innalza ulteriormente il livello di sicurezza della struttura che si allinea così ai presidi della rete ospedaliera che hanno già installato questa dotazione permettendo di attivare in tempo reale, ventiquattr’ore su ventiquattro, un servizio previsto dalle linee guida regionali”.

Come funzionano. I nuovi punti di chiamata permettono, con la semplice pressione di un pulsante, di entrare in contatto diretto con il presidio di emergenza intraospedaliera. I dispositivi sono realizzati in un colore arancione ben visibile e accompagnati da chiara segnaletica informativa, per rendere ancora più semplice la loro individuazione. “Il Tem (team emergenza intraospedaliera) è sempre operativo all’interno del nostro reparto – spiega Baldassare Ferro, primario della Rianimazione dell’ospedale di Livorno – ed è pronto a intervenire tempestivamente. È composto da un medico anestesista rianimatore e un infermiere di rianimazione specificatamente formati nella gestione delle urgenze e dotati di uno zaino completo di tutto il materiale necessario. Il personale che riceve la chiamata individua con precisione l’area da cui proviene la segnalazione, così da garantire un intervento immediato e mirato che avviene direttamente nel punto in cui la persona si trova. L’obiettivo è garantire una risposta tempestiva e di alta professionalità per tutte le emergenze sanitarie che possono coinvolgere non solo i pazienti, ma tutti coloro che si trovano all’interno delle mura dell’ospedale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©